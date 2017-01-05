Боец Расул Мирзаев рассказал, кто в него стрелял

Госпитализированный в Москве в результате нападения боец ММА Расул Мирзаев опознал по фотографии одного из злоумышленников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что в избиении подозревается некий Камиль А. Пострадавший был знаком со злоумышленниками и причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

Напомним, на Мирзаева напали в ночь на 31 декабря в Москве на улице Восточная. Он был ранен из травматического пистолета. Мирзаев был госпитализирован и прооперирован, а нападавшие скрылись.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение здоровью средней тяжести вреда».