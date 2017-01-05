Примечательный флешмоб устроили в социальной сети фейсбук гражданские активисты Армении.

Заранее приготовив event под заголовком "Средний палец для Саргсяна" несколько десятков активных пользователей за несколько минут до Нового года, в то время как по всем телеканалам транслировали поздравительные речи президента Сержа Саргсяна и католикоса Гарегина Второго, стали выкладывать в фейсбуке фотографии с известной фигурой из пальцев на фоне телеэкранов, где выступали глава государства и духовный лидер.