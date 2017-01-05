Суд Турции приговорил двух офицеров Вооруженных сил страны к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщает AFP.

Напомним, в Турции в ночь на 16 июля была предпринята попытка государственного переворота. Погибли более 240 турецких граждан, получили ранения более 2 тыс. человек.

Мятеж был подавлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США выдать турецкой стороне Фетхуллаха Гюлена. По мнению президента, Гюлен и его сторонники непосредственно причастны к попытке госпереворота.