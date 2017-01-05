 

Землетрясение в Турции

 

В районе Датча турецкой провинции Мугла в четверг около 17:05 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишет газета Milliyet.

Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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