Обаме передали секретный доклад о «российских кибератаках»

Президент США Барака Обама получил засекреченный доклад о якобы вмешательстве России и других иностранных государств в президентские выборы в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США намерен представить общественности несекретную версию доклада о «российских кибератаках» в начале следующей недели. Эта версия не будет содержать «чувствительную информацию об источниках и методах», которыми пользуется разведка США в вопросе расследования кибератак.

По данным агентства, данные этого доклада изложат избранному президенту США Дональду Трампу в пятницу.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах в США восьмого ноября.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки «смехотворными».

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.