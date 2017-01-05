Парламент Турции осудил теракт в Измире

Представители четырех партий, представленных в парламенте Турции, выступили с осуждением теракта в Измире, передает Anadolu.

Вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания парламента заместителем парламентской фракции Республиканской народной партии Турции Левентом Гёкем.

Министр финансов Наджи Агбал со своей стороны принес соболезнования семьям погибших и выразил надежду на скорейшее выздоровление раненых. Министр подчеркнул, что терроризм является угрозой для всего человечества.

«Единая позиция парламентских фракций демонстрирует также позицию народа. Государство, парламент, правительство, силы безопасности и народ в целом продолжат борьбу с терроризмом до победного конца», - сказал министр.