 

Армянку затравили за смешанный брак обыкновенный фашизм; фото

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор  

На днях в армянском сегменте развернулась дискуссия по поводу фотографии, которую выставила некая армянка.

На фото женщина вместе со своим мужем и маленьким сыном, облачившись в народные костюмы, позируют перед камерой. Казалось бы, ничего удивительного в этом снимке нет, если не считать того, что глава семейства вовсе не армянин, а, как сейчас принято говорить, афроамериканец. И именно это обстоятельство вызвало нешуточное возмущение «патриотов» из соцсетей.  Девушку и, что более ужасно, ее маленького смугленького сына в буквальном смысле линчевали, называя предательницей родины, позором нации, а некоторые активные защитники «армянского гена» даже призывали к их физическому уничтожению. Жалкие же попытки здравомыслящих людей защитить женщину, крайне агрессивно подавлялись.

Пользователь Айк Назарян, недавно вернувшийся в Армению из США, к примеру, изрек: «Дорогие соотечественники, когда я увидел этот снимок, то не смог сдержать свой гнев и написал ей все что о ней думаю. Пожалуйста, зайдите на ее страничку и поставьте репорт на этой фотографии, позорящей нашу нацию. В подобных случаях мы не должны проявлять толерантность, ибо рискуем потерять наш армянский ген. Мы должны сделать все, чтобы пресечь распространение такого вот святотатство и извращений на нашей святой родине, а тех, кто это делает, мы должны бросать в концлагеря».

А бывший уголовник, а ныне блогер и пиар-менеджер минобороны РА Аршак Закарян в связи с этой фотографией даже вспомнил о некогда живших в Армении азербайджанцах: «Я не люблю смешивание крови. Мне не нравится, когда мою страну заполняют иностранцы. Мне было достаточно полумиллионной азербайджанской общины в 80-х. Генетика - это точная наука, и не надо меня называть фашистом...».

Ладно бы один Закарян, недалекого ума человек, который не понимает, что, когда ты открыто цитируешь Геббельса, тебя никак, кроме как фашистом, назвать нельзя, но в числе тех, кто озвучивал схожие с Закаряном идеи, есть редакторы изданий, политологи, мнящие себя борцами за свободу.

Нелишне было бы напомнить им всем, что таким вот лжепатриотизмом они в первую очередь бьют по имиджу своей же страны, ибо, как известно, международные правозащитные организации и иностранные дипмиссии в Армении очень чутко следят за подобного рода настроениями. Самым ярким свидетельством чуткой реакции иностранцев на такие явления можно считать опубликованный в прошлом году список лиц, попавших в «черный список» посольства США в Армении: в основном это люди, которые прославились именно такими шовинистскими высказываниями и публикациями в социальных сетях.

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