 

Курс ведущей криптовалюты упал более чем на 20%

 

Курс криптовалюты биткоин упал более чем на 20% за четыре часа в ходе торгов в четверг, 5 января, сообщает RNS.

Это стало максимальным падением в рамках одной торговой сессии почти за два года.

Этому предшествовал стремительный рост рыночной стоимости данной криптовалюты. За последние три недели биткоин подорожал более чем на 40%. В результате его цена выросла до трехлетнего максимума в $1139,89 на европейской торговой площадке Bitstamp.

Последовавшая коррекция была резкой. Цена биткоина упала в ходе сегодняшних торгов с $1130 до $885 — минимума с 25 декабря 2016 года.

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Курс ведущей криптовалюты упал более чем на 20%
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