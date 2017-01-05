 

Нурану Гасанову похоронили в Баку

 

В Баку сегодня похоронили 28-летнюю Нурану Гасанову, ставшую одной из жертв нападения на стамбульский ночной клуб, сообщает телеканал НТВ.

В Стамбул Нурана Гасанова прилетела из Баку, где живет последние годы, поэтому первоначально сообщалось о погибшей гражданке Азербайджана. Но потом выяснилось, что у Гасановой российское гражданство.

Турецкой полиции пока не удалось задержать исполнителя теракта. Но власти страны заявляют, что им удалось установить его связи и выяснить, где он может скрываться. Согласно последней версии, террорист — вероятно, уйгур по национальности.

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