Нурану Гасанову похоронили в Баку

В Баку сегодня похоронили 28-летнюю Нурану Гасанову, ставшую одной из жертв нападения на стамбульский ночной клуб, сообщает телеканал НТВ.

В Стамбул Нурана Гасанова прилетела из Баку, где живет последние годы, поэтому первоначально сообщалось о погибшей гражданке Азербайджана. Но потом выяснилось, что у Гасановой российское гражданство.

Турецкой полиции пока не удалось задержать исполнителя теракта. Но власти страны заявляют, что им удалось установить его связи и выяснить, где он может скрываться. Согласно последней версии, террорист — вероятно, уйгур по национальности.