Министерство внутренних дел Грузии опубликовало статистические данные о количестве международных визитов в страну в декабре прошлого года, передает "Грузия-Онлайн".

По сообщению ведомства, декабрь 2016 года определился 486 141 визитами, что на 4,3% больше показателя того же периода 2015 года.

По данным МВД, в 2016 году в страну уже осуществлено 6 350 825 визитов, что на 7,6% больше показателя аналогичного отчетного периода за 2015 год, а туристические визиты составили 2 714 773, что на 19% больше показателя 2015 года.

"Наряду с этим, по введенному условному делению, в декабре 2016 года взаимное соотношение удельной доли визитов следующее:

А) туристы -177 982 визита (36,6% от общего количества, рост по сравнению с аналогичным показателем минувшего года - 14,8%).

Б) транзит - 75 022 (15,4% от общего количества, снижение по сравнению с аналогичным показателем минувшего года - 15,8%).

В) другие - 233 137 визитов (48% от общего количества, рост по сравнению с аналогичным показателем минувшего года - 5,1%).

В декабре 2016 года больше всего визитов по-прежнему осуществлено из Армении (+9%), Азербайджана (+4%), Турции (-17%), России (-2%), Украины (+14%), и Ирана (+375%).

Позитивная тенденция сохраняется также и со странами Евросоюза, откуда с точки зрения въезда в Грузию в 2016 году отличались Латвия, Литва, Болгария, и Германия (соответственно 24%, 16%, 12%, и 11%).

Из стран Средней Азии - Казахстан (33%), стран Восточной Европы - Беларусь (28%), Ближнего Востока - Израиль (55%), а из стран Азии – Объединенные Арабские Эмираты с 9% ростом. Следует отметить также 10% рост граждан США", - заявляет Министерство внутренних дел Грузии.