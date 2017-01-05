Федеральное бюро расследований опубликовало цифры продаж оружия в США за минувший год, и они побили все рекорды. Эти данные очень приблизительные и не учитывают, например, перепродажу оружия среди друзей или знакомых. Так вот, ФБР насчитало 27 537 673 случая продажи оружия в 2016 году. Это на четыре миллиона больше, чем в 2015 году, и вдвое больше, чем в 2009 году, когда Обама стал президентом. Необходимо при этом помнить, что оружие и без того имеется почти в половине домохозяйств, а в целом по стране на руках не меньше 200 миллионов стволов.

Такой скачок вооружения американских граждан тем более удивителен, что именно Барак Обама заговорил всерьез о необходимости навести более строгий порядок в этом деле. Никто не решается покушаться на вторую поправку к Конституции, гарантирующую право на вооруженную защиту, но об ограничениях на продажу оружия в случае ее победы говорила и Хиллари Клинтон, что только подстегнуло американцев приобрести огнестрел, пока не ввели новые правила. Парадоксально, но провозглашенные намерения прижать производителей оружия принесли им наибольшую прибыль. Республиканцы традиционно более спокойно относятся к вооружению граждан, так что от Трампа сюрпризов в этом отношении не ожидают, и в декабре, когда было уже известно, что Клинтон не пройдет, продажи упали.

Усиление желания довооружиться вызвано и общей обстановкой нервозности, связанной с угрозой терроризма, о которой много говорят СМИ, и регулярными случаями стрельбы в публичных местах. Уже за первые несколько дней нового года зафиксировано два таких эпизода.

1 января в Майами были ранены семь человек, 3 января в городе Аллен, штат Техас, пострадали еще четверо. За 2016 год произошли 57 914 случаев, в которых пострадали четыре человека и больше. Убито 14 979, ранено 30 568 человек. Возникает своего рода замкнутый круг: чем больше оружия на руках у населения, тем больше вероятность, что оно окажется в руках кого-то, кто пойдет на массовое убийство, реакцией на которое станет еще больший рост продаж оружия.

Нельзя сказать, что ограничительные меры не принимаются. Так, запрещено полностью автоматическое оружие, а магазины скорострельных моделей не могут содержать больше десяти патронов. Запрещено проносить оружие в учебные заведения, что не останавливает все новых массовых убийц, желающих за свои обиды отомстить учителям или одноклассникам. При том, что право на приобретение оружия и его содержание дома не оспаривается, свободное ношение во многих штатах, как и в большинстве крупных городов, запрещено. Что, впрочем, не очень сильно помогает. Так, в Чикаго в прошлом году был поставлен рекорд за последнюю четверть века по числу эпизодов с применением огнестрельного оружия. Число убийств от него выросло на 57%, 754 человека погибли, 4338 были ранены. Это больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, вместе взятых.

В основном, стрельба идет между членами бандитских группировок, но под пули часто попадают случайные прохожие или люди, не отошедшие вовремя от окна. На время президентства Трампа внимание к новым ограничительным мерам опять спадет. Но когда вернутся к власти демократы и эти вопросы снова будут широко обсуждаться, вновь вверх пойдут продажи оружия. Так они и сосуществуют в США, сторонники и противники огнестрелов.