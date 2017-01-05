 

Полиция вновь допросила Нетаньяху

 

Представители полиции Израиля прибыли в резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, чтобы провести второй на этой неделе допрос главы правительства. Об этом сообщает газета Haaretz, передает ТАСС.

"Полицейские следователи во второй половине дня в четверг прибыли в резиденцию премьера в Иерусалиме - уже во второй раз за эту неделю – для проведения допроса по подозрению в злоупотреблениях, связанных с получением подарков от бизнесменов", - указывает издание.

В конце декабря генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел - "основного и второстепенного", как их назвали тогда израильские СМИ. Детали расследований не разглашаются.

В понедельник вечером главу правительства уже допрашивала полиция. Первый допрос, также проводившийся в резиденции премьера в Иерусалиме, занял более трех часов. "Нетаньяху подозревается в неправильно оформленном получении подарков от израильских и иностранных предпринимателей на сотни тысяч шекелей (десятки тысяч долларов)", что "представляет собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия", написала тогда газета "Джерузалем пост".

Сам Нетаньяху отвергает все обвинения, заявляя, что "ничего не будет, так как ничего нет". 

Нетаньяху впервые возглавил правительство Израиля в 1996 году и находится у власти уже четвертый срок, причем три последних из них - непрерывно с 2009 года.

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