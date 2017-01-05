 

Вдова грузинского олигарха – богатейшая женщина Британии

 

Супруга покойного олигарха Бадри Патаркацишвили, Инна Гудавадзе попала в список самых богатых женщин Британии, сообщают грузинские СМИ.

Рейтинг, который охватывает 31 женщину, опубликовала Sunday Times. Издание оценивает состояние Инны Гудавадзе в 650 миллионов фунтов стерлингов.

Издание пишет, что Гудавадзе накопила деньги с помощью мужа-грузина, который скончался в 2008 году. Его наследство включает телеканал, казино, и золотые прииски.

Наряду с Инной Гудавадзе в список богатейших дам Великобритании попали писательница Джоан Роулинг, актриса Селма Хайек, Тина Грин, и др.

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