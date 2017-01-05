Влиятельная австрийская газета Die Presse сообщает, что у Путина уже выработан план о постепенном отстранении президента Асада от власти в ближайшие несколько лет. Автор публикации журналист Мартин Гелен утверждает, что желание России связано с отсутствием каких-либо перспектив построения новой Сирии с прежним режимом. Насколько может соответствовать реальности это предположение?

Фигура президента Сирии Б.Асада стала знаковой в сирийской гражданской войне. Именно он, застенчивый офтальмолог с прекрасным английским, для всего мира стал едва ли не символом насилия, массового нарушения прав человека и тирании. Для Запада такая демонизация лидера через СМИ — совершенно обычное дело. Вспомним Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, Муаммара Каддафи, из которых сделали пугало для всего мира всего за несколько дней, в то время как ранее ничего не мешало с ними сотрудничать.

В современной Сирии нет человека более популярного, чем Башар Асад. Его портреты висят на каждой стене и даже противники режима вынужденно признают его безальтернативность в случае, если бы выборы президента состоялись прямо сейчас. Все попытки оппозиции создать сопоставимую по влиянию фигуру закончились провалом. Ну какой президент из нынешнего главы просаудовского Высшего комитета по переговорам Рияда Хиджаба, если он всю сознательную жизнь оставался верным соратником режима Асада и членом партии БААС?

Однако факт остается фактом. Для США, Европы и большей части государств Ближнего Востока признание законности режима Асада является символом своего поражения в сирийском конфликте. Так или иначе, для возвращения Сирии в большую мировую политику, снятия санкций и привлечения инвестиций, без которых восстановление страны невозможно, требуется новый лидер. Проблема заключается только в том, что ни у России, ни у других спонсоров мирного процесса такого лидера нет.

Россия настолько долго не занималась делами Ближнего Востока и Сирии, в частности, что никакого влияния на политику у нее не осталось. В Москве проживает старый коммунист Кадри Джамиль, на которого пытались сделать ставку, однако его рейтинг в самой Сирии стремится к нулю. Кроме того, эта полностью несамостоятельная фигура совершенно неприемлема для новых союзников России по урегулированию ситуации в Сирии Турции и Ирана. Нового лидера Сирии следует создавать с нуля.

Проблема заключается в том, что и в самой Сирии сколько-нибудь приемлемых политических лидеров не осталось. В авторитарных государствах тщательно следят за потенциальными конкурентами действующего главы и по возможности ликвидируют их влияние. В стране давно, еще со времен Асада-отца, сложилась устойчивая система политической элиты, которую никто не собирается менять. Однако менять все же придется, но вот вопрос - как?

В вопросе смены политического лидерства в Сирии ключевую роль будет играть позиция Анкары. Эрдоган неоднократно заявлял о неприемлемости фигуры Башара Асада в качестве будущего президента. Максимум, на что согласятся турки — оставить его на некий переходный период. Без Турции, на которую ориентируются едва ли не все мусульмане-сунниты Сирии, политическое урегулирование в стране невозможно. Анкара будет поддерживать включение оппозиции в политическую жизнь, однако понимает, что своего лидера протолкнуть вряд ли удастся из-за фактического поражения вооруженного восстания и радикализации антиправительственных группировок. Поэтому уже сейчас России необходимо заняться поиском альтернативных фигур, способных через несколько лет сменить Асада на посту президента, радикально не меняя при этом сложившуюся политическую систему.

В начале 2016 года в Москве всерьез обсуждалось предложение о создании некоего пула из 10 или 20 политических лидеров, из которых планировалось вырастить новую элиту. Таких лидеров оказалось крайне немного. Мало кто способен при действующем президенте заявить о своем даже неполном согласии с режимом. На призыв откликнулись лишь несколько лидеров маргинальных политических движений, находящихся в номинальной оппозиции к сирийскому руководству. Весомой фигуры среди них так и не оказалось.

Война должна порождать героев, однако сирийский гражданский конфликт не выдвинул почти ни одного достойного военачальника или политика. Единственным кандидатом может считаться бригадный генерал Сухейл Аль-Хасан (позывной Ан-Нимр — Тигр), командир бригады "Тигры" (Кават ан-Нимр) добровольческого подразделения Сил национальной обороны Сирии. Он происходит из алавитской семьи, довольно молод (1970 г.р.), на поле боя проявил себя с наилучшей стороны, прославившись жестокостью и непримиримостью к вооруженной оппозиции. Еще в 2011 году он одним из первых открыл огонь по демонстрантам еще до официального приказа из Дамаска. Его бригада хорошо снабжается из центра и находится в хорошей координации с российским командованием. В декабре 2015 года награжден российским орденом Дружбы.

Противоречий с Ираном по поводу кандидатуры Сухейла Аль-Хасана быть не должно. Силы национальной обороны были созданы в 2014 году при активной поддержке Ирана и какое-то время финансировались оттуда, пока не стали очевидны устрашающие масштабы воровства. Правда, к бригаде Ан-Нимр это не относится — все отмечают царящий там полный порядок.

Однако его алавитское происхождение и однозначная роль в развязывании гражданской войны обеспечивают ему негативное отношение со стороны суннитов и сторонников оппозиции, которых так или иначе будут вовлекать в политический процесс. Турция тоже наверняка не поддержит эту спорную фигуру. Однако главным противником его выдвижения на высший пост может выступить сам режим.

Впрочем, и внутри самого руководства Сирии нет прежней согласованности. Конфликт и бегство из страны многих верных сподвижников обострили конфликт между тремя самыми влиятельными людьми в стране — Башаром Асадом, его родным братом Махером Асадом и их дядей Дху аль-Химма Шалишем. Если Башару по согласованию предоставили карт-бланш во внешней политике, то внутренние ресурсы безуспешно пытаются поделить между собой Махер и Шалиш. На стороне Махера — Иран, поддержка движения Хизбалла, самая боеспособная 4-я дивизия Республиканской гвардии Сирии и возраст — ему 49 лет. На стороне 66-летнего Дху аль-Химма Шалиша — суннитские бизнесмены и поддержка ряда нерадикальных кругов из стран Персидского залива, которые справедливо считают, что без их инвестиций послевоенное восстановление Сирии будет невозможным. В любом случае на должность высшего руководителя страны политическая элита будет выдвигать кого-то из своих, к которым генерал Аль-Хасан не относится.

Генерал Сухейл Аль-Хасан не является ни родственником, ни выдвиженцем Асада. Никаких обязательств перед семьей и сложившимися межклановыми отношениями у него нет. Политической фигурой он сможет стать только в случае его активного продавливания совместными усилиями Тегерана и Москвы, а также предоставлением неких гарантий нынешней элите. Для этого нужен полноценный стратегический план действий, а провалы в области стратегического планирования стали уже настоящей визитной карточкой России.