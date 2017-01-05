 

Террористам ИГИЛ не платят зарплату

 

Террористическая группировка "Исламское государство" прекратила выплату зарплат своим боевикам в иракском Мосуле, передает Telegraph.

По данным издания, ежемесячно боевикам выплачивали около 350 долларов. Теперь же их нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность.

Новым источником дохода боевиков ИГ стали взятки за вывоз семей из города, пишет газета.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ, захвативших город в 2014 году, продолжается с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.

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