Всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма на днях опубликовал статью «Добро пожаловать в мир Дональда Трампа», один из важнейших тезисов которой посвящен интернету.

«Возникновение интернета и Всемирной сети в 1990-х называли моментом освобождения и большой победой демократии во всем мире. Информация – это форма власти, и поскольку информация становилась дешевле, а доступ к ней упрощался, демократические силы получили возможность достичь мест, куда раньше им был путь заказан.

Появление в начале 2000-х социальных сетей, казалось, ускорило этот тренд, дав людям возможность мобилизоваться, что стало основой для ряда демократических «цветных революций» по всему миру – от Украины до Бирмы (Мьянмы) и Египта. В мире личного общения старых властителей информации, под которыми в основном понимались репрессивные авторитарные государства, можно было обойти. И хотя кое-какая правда в этой позитивной риторике была, существовала и другая, темная сторона происходящего», - утверждает философ.

Далее речь в статье идет о том, как социальные сети и интернет используются для распространения тотальной лжи. Но хотелось бы обратить внимание общественности, что соцсети, к несчастью, нередко являются распространителями мракобесия, отсталости, пещерного мышления. И поводом для активизации носителей взглядов, возмутительных в наш XXI век, да еще и в стране, справедливо гордящейся своими традициями мультикультурализма, порой становятся чье-то горе, трагедия.

На сей раз ханжи и мракобесы обрушились на безвинную жертву теракта в стамбульском клубе Reina. 28-летняя Нурана Гасанова, гражданка России азербайджанского происхождения, погибла от рук негодяя, впервые отправившись за рубеж. Ее первая загранпоездка оказалась для нее и последней…

Близкие решили похоронить ее на родине, в Баку. Казалось бы, ничего необычного в этом нет, все в соответствии с обычаями нашего народа, но отнюдь не так считают некоторые наши сограждане, посчитавшие нужным дать оценку моральному облику совершенно незнакомого и уже покинувшего этот бренный мир человека. В азербайджанском сегменте случился прямо какой-то слет моралистов-нравоохранителей, злорадно выливающих на Нурану ушаты грязи. Только за то, что смерть застала ее в ночном клубе, девушку ничтоже сумняшеся зачислили в ряды падших женщин…

Это был просто какой-то бесовский шабаш! Оказывается, о моральном облике человека можно судить только по тому, где его застала смерть. Вот погиб ты в результате ДТП, так хоть сто раз будь судим за преступления какой бы то ни было тяжести, никто и никогда не объявит безнравственным, никто не заявит, что грех хоронить тебя на родине. Так получается? Нет, я не фантазирую, а просто отталкиваюсь от реплик тех дам и господ, кто кощунственно обсасывал тему смерти молодой и привлекательной азербайджанки.

«А чего ее тут хоронят? Пускай это сделают прямо в баре, с виски в руках»; «она стала жертвой своего увлечения миром удовольствий»; «если она была девушкой высокого уровня (!), то что она потеряла в турецком баре?». Это еще не самые ехидные замечания в социальных сетях. И это писали азербайджанцы о гибели азербайджанки!..

Такова самая темная и позорная сторона интернета и социальных сетей, о которой, собственно, и говорит Фукуяма. Теперь каждый имеет возможность тиражировать собственную глупость, подлость, мерзость, а тот же Фейсбук, аки сеятель, разбрасывает всю эту гадость на весь свет. Нет никаких ограничений, цензоров, самоцензуры, в конце концов. Более того, как только кто-то начинает возмущаться пещерными выводами закомплексованных носителей средневековых взглядов на жизнь, как происходит мгновенное единение местных моралистов, налетающих скопом на призывающего их к разуму и совести.

Сами того, возможно, не понимая, в одночасье ощутившие себя проповедниками и нравоучителями, уподобились киплинговским бандерлогам, которые считали, что они велики, свободны и достойны восхищения.

У этой категории наших граждан бар - непременно место разврата, куда порядочный человек, а тем паче девушка, никогда не пойдет. Эти люди либо слепы, либо притворяются такими, ибо в нашем родном Баку масса ночных клубов, куда постоянно ходит столичная молодежь. Чтобы просто потанцевать, послушать музыку, пообщаться. И не более того.

Знаю семейные пары, которые регулярно посещают ночные клубы, и при этом они порядочнейшие, интеллигентные, успешные, реализовавшиеся люди, которые не тиражируют свою злость, закомплексованность и ограниченность в социальных сетях. А еще замечу, что в тех же ночных клубах выступают современные отечественные исполнители, рукопожатие с которыми является событием года для многих, играющих сегодня роль моралистов.

Собственный комплекс неполноценности, понимание собственной ничтожности от такого своего положения, скорей всего, и сублимируется в ханжеское менторство. А соцсети для них – отдушина, где они вовсю могут оторваться, осуждая во всех грехах других. И ведь не понимают, что сами себя выставляют в истинном свете, без прикрас.

В общем, происходит то, о чем предупреждает Фукуяма: такое светлое и позитивное явление как интернет, оборачивается страшной темной стороной. И, увы, но с каждым годом число мракобесов, использующих социальные сети для навязывания всем своих комплексов, выдаваемых за мировоззрение, растет…