Страшная статистика утверждает, что всего за несколько дней нового года от угарного газа в Азербайджане пострадали 27 человек, 10 из которых умерли.

О нарастающей угрозе отравлений угарным газом (СО - окись углерода) haqqin.az писал еще в ноябре прошлого года в статье «Как остановить «безмолвного киллера» в Азербайджане?». Трагические цифры последних дней свидетельствует о необходимости принятия срочных превентивных мер. В развитых странах для этого используют специальные устройства, сигнализирующие о чрезмерном накоплении в помещении угарного газа. Компактные бытовые датчики-сигнализаторы, улавливающие повышенное содержание угарного газа, устанавливаются везде, где используется природный газ.

В странах Евросоюза и большинстве штатов в США установка датчиков угарного газа в домах жителей обязательна по закону. Стандарты безопасности вообще и стандарты для бытовых датчиков угарного газа, в частности, давно разработаны и успешно используются во всем мире. Так что изобретать велосипед вовсе нет необходимости.

Применяют их и в Азербайджане, однако их установка не является обязательным требованиям. МЧС или «Азеригаз» весьма индифферентно относятся к этой крайне серьезной проблеме. Пока борьба с «безмолвным киллером» ведется у нас дедовскими методами: посредством дымоходов и вытяжек в ванных комнатах. Время от времени, правда, их исправность газовые службы все же проверяют.

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы считает статистику отравлений за последнюю неделю просто ужасающей. «Обязательная установка сигнализаторов угарного газа в квартирах и любых помещениях, где может накапливаться СO, давно должна стать обязательной. Государство давно внедрило надежную систему противопожарной безопасности на жилых и нежилых объектах. МЧС планомерно проверяет наличие огнетушителей, датчиков метана, соблюдение правил противопожарной безопасности. Так почему же не предпринимаются меры, чтобы наладить надежную систему предупреждения отравлений СО?», - возмущается депутат.

Соответствующим службам следует тщательно расследовать причины последних инцидентов с угарным газом и позаботиться о превентивных мерах. Что же касается установки систем сигнализации, то, по мнению Ибрагимгызы, ее надо начинать с новостроек. Государственные службы и ведомства могут самостоятельно внести в дополнение к правилам безопасности пункт об установке сигнализаторов угарного газа или выйти в парламент с инициативой о таком нормативе.

«В любом случае надо что-то с этим делать. Понятно, что не всегда население ответственно подходит к такой важной мере безопасности, как очистка дымоходы или отказ от использования ненадежных, самодельных систем обогрева квартир. Если датчики способны защитить жизнь и здоровья наших граждан, то надлежит сделать их установку обязательной», - уверена депутат.