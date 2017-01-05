Как известно, пятая статья Карсского договора, заключенного в 1921 году между Турцией и советскими республиками Азербайджаном, Грузией и Арменией, определила особый статус Нахчывана (прежде Нахичевань) в составе Азербайджана.

«Правительство Турции и правительства советских республик Армении и Азербайджана согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении III настоящего Договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана».

Казалось бы, четкая и предельно ясная правовая установка этого международного документа расставляет все точки над İ в споре о принадлежности этого региона. Карсский договор стал в судьбе Нахчывана надежным международно-правовым гарантом. Но хотя по сей день речь о денонсации этого соглашения не заходила, Армения время от времени пытается заявить свои права на Нахчыван, хотя сама же на протяжении столетия признавала протекторат Азербайджана над этой территорией.

Возможно, именно это вынудило президента Турции Эрдогана напомнить международному сообществу о важности и незыблемости независимого статуса этого региона. «Безопасность Турции начинается не только с границ страны, а с Нахчывана, Батуми, Балкан и Алеппо», - заявил он в одном из последних своих выступлений. Тем самым он подтвердил, что в защите особого положения региона Турция заинтересована так же, как и Азербайджан.

Комментируя для haqqin.az заявление Эрдогана, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж отметил, что по условиям Карсского договора безопасность Нахчывана гарантируется также и Турцией, но Армения продолжает угрожать его безопасности, поэтому Нахчыванская Автономная Республика нуждается в постоянном укреплении своей обороноспособности.

«Заявление Эрдогана еще раз показало, что Турция от своих обязательств по безопасности Нахчывана не намерена отказываться. Это хороший ответ Армении, которая неоднократно угрожала безопасности этого края», - подчеркнул он.

Вместе с тем депутат считает, что Эрдогану надо было наряду с Нахчываном отметить и Карабах. «Между Арменией и Россией имеются соглашения различного рода, в том числе о военном сотрудничестве, но такое же соглашение существует между Баку и Анкарой. Так что в контексте безопасности Нахчывана турецким властям в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией следовало бы и упомянуть Карабах. Но в любом случае это хорошее заявление и еще одно предупреждение Армении, чтобы она не устраивала провокаций на границе с Нахчываном», - сказал он.

Турецкий политолог и журналист Бюлент Эрентач также считает своевременным замечание Эрдогана о важности для Турции особого положения Батуми и Нахчывана.

«Своим заявлением турецкий президент вновь возвращает на повестку дня незыблемость Карсского договора 1921 года. Этот документ важен для безопасности не только Нахчывана и Аджарии, но и самой Турции, поскольку им устанавливается нерушимость нынешних границ Турции. Карсский договор раз и навсегда пресек аппетиты Армении на земли Турции. В соответствии с пунктом 3 этого документа Турция и Россия как участники соглашения берут на себя гарантии по безопасности Нахчывана. Эрдоган этим заявлением по сути остудил некоторые горячие головы в Армении, чтобы они даже и не думали угрожать Нахчывану», - уверен Эрентач.