 

Сильнейшая разведка в мире объявила о наборе женщин-агентов

 

Израильская политическая разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе в свои ряды женщин-агентов. Соответствующие объявления появились в прессе и на сайте службы, передает ВВС News.

"Требуются сильные женщины", - гласит объявление о найме, опубликованное во многих израильских газетах.

На данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.

Служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

В адрес "Моссада" не раз звучали как похвалы за успешно проведенные сложнейшие операции, так и критика за чрезмерную жестокость и убийства.

1654 просмотров


Старости
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
7 Янв 10° / 6°
8 Янв 9° / 4°
9 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8638 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Пожар в центре для мигрантов в Германии: десятки пострадавших
США отправили в Европу бронетанковую бригаду
Белый дом о ситуации вокруг авиабазы Инджирлик
Лоту Гули выходит на свободу и побеждает врагов
Сильнейшая разведка в мире объявила о наборе женщин-агентов
Почему Эрдоган заговорил о безопасности Нахчывана? комментарии экспертов
Безмолвный киллер продолжает убийства в Азербайджане комментарий депутата
Логика бандерлога: приличная девушка не пойдет в бар наше послесловие
Прокуратура Турции готовит массовые аресты бизнесменов
Террористам ИГИЛ не платят зарплату
Путин отстраняет Асада наша аналитика
Вдова грузинского олигарха – богатейшая женщина Британии
Полиция вновь допросила Нетаньяху
Американцы вооружаются наш комментарий
В декабре Грузию посетило больше армян, чем азербайджанцев Отчет МВД Грузии
Нефть продолжает дешеветь обновлено
Нурану Гасанову похоронили в Баку
Курс ведущей криптовалюты упал более чем на 20%
Армянку затравили за смешанный брак обыкновенный фашизм; фото
Парламент Турции осудил теракт в Измире
Обаме передали секретный доклад о «российских кибератаках»
Землетрясение в Турции
Два турецких офицера получили пожизненный срок за попытку переворота
Флешмоб: "Средний палец для Саргсяна" фото
Боец Расул Мирзаев рассказал, кто в него стрелял