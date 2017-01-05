 

Белый дом о ситуации вокруг авиабазы Инджирлик

 

Возможное ограничение доступа американских военных на турецкую базу Инджирлик негативно скажется на оказываемой Вашингтоном поддержке Анкары в борьбе с группировкой "Исламское государство", заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать", — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг. По его замечанию, такие действия сродни поговорке "идти пешком назло кондуктору" (делать себе хуже). Он выразил надежду, что этого не произойдет.

По его словам, "Турция является критически важным союзником НАТО" и Вашингтон "предлагает ей дополнительную помощь в поддержании их усилий против ИГ сейчас". 

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГИЛ.

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