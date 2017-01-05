Лоту Гули выходит на свободу и побеждает врагов

В то время, пока криминальный мир России, обезглавленный после громкого ареста законника Захария Калашова, определяет своего нового главаря, азербайджанская мафия выходит на новую тропу войны.

Российские СМИ пишут, что начало новой гангстерской войны ознаменовало убийство вора в законе Ровшана Ленкоранского и недавнее заявление азербайджанского криминального авторитета Рашада Исмаилова, в котором он признался, что это по его приказу Джаниева отправили на тот свет.

Издание «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что сейчас в московском регионе образовался мощный единый клан, в который входят «законники» Надир Салифов (Лоту Гули), Вагиф Сулейманов (Вагиф) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский).

Объединило их противостояние «вору в законе» Ровшану Джаниеву, которое закончилось тем, что Джаниев в августе 2016 года был застрелен в Стамбуле. Сначала в криминальном мире объявили о мотивах преступления — это месть за расправу в Москве над «королем зелени» Джамбулатом Шамиль оглы. А буквально накануне Нового года обозначился гангстер, который взял на себя ответственность за организацию операции против Ровшана. Это небезызвестный Рашад Исмаилов, являвшийся близким другом Джамбулата.

Издание отмечает, что без помощи Вагифа и Лоту Гули Рашад не смог бы провернуть подобную операцию. В результате именно эта троица «воров в законе» поделила почти все объекты в Москве, ранее подконтрольные Ленкоранскому.

Впрочем, источники агентства сомневаются и в том, что подобный триумвират сможет мирно существовать долгое время. Особенно на фоне разговоров о том, что в 2017 году Надир Салифов, отбывающий в Азербайджане гигантский срок, может выйти на свободу.

«Лоту Гули сегодня тебе друг и союзник, а завтра неожиданно может стать злейшим врагом и начать на тебя охоту. Таких случаев было полно. Это понимают и Вагиф с Рашадом, которые обладают совершенно разного склада характерами с Салифовым. Поэтому образовавшаяся связка непременно в 2017 году разрушится. И тогда начнется „война“ между бывшими союзниками», — полагает один из источников «Росбалта» в правоохранительных органах.

По его словам, также сейчас начал проявлять активность криминальный клан Али Алиева (родной брат «авторитета» Заура Алиева по кличке "Зайка", отбывающего длительный срок), участники которого при любом случае любят хвататься за оружие. В правоохранительных органах не списывают со счетов и врага Лоту Гули «вора в законе» Али Гейдарова (Альберт Рыжий). Он был задержан в 2014 году и уже два года находится под следствием, перспективы которого выглядят несколько туманными. Так что, нельзя исключить, что в обозримом будущем Альберт Рыжий может рассчитывать на освобождение.

«Выйдет он или нет, в любом случае спокойной жизни в азербайджанских кланах ждать не стоит. Скорее всего, будут и „разборки“, и стрельба», — полагает источник «Росбалта».