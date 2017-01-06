США отправили в Европу бронетанковую бригаду

Бронетанковая бригада из состава 4-й пехотной дивизии США прибудет в Германию уже в конце текущей недели и будет находиться в Европе в течение девяти месяцев. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук, передает ТАСС.

"Танки, грузовики и другая техника в эти выходные дни прибудут в Европу, начав там девятимесячную ротацию американских сухопутных войск", - сказал он. По его словам, сначала бригада разместится в Германии и Польше, затем она будет перемещаться по региону с целью проведения учений с союзниками США. Кук уточнил, что делается это в связи с ситуацией на Украине.

О планах направить в Европу дополнительную бригаду ранее сообщил министр обороны США Эштон Картер.