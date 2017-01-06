 

США отправили в Европу бронетанковую бригаду

 

Бронетанковая бригада из состава 4-й пехотной дивизии США прибудет в Германию уже в конце текущей недели и будет находиться в Европе в течение девяти месяцев. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук, передает ТАСС. 

"Танки, грузовики и другая техника в эти выходные дни прибудут в Европу, начав там девятимесячную ротацию американских сухопутных войск", - сказал он. По его словам, сначала бригада разместится в Германии и Польше, затем она будет перемещаться по региону с целью проведения учений с союзниками США. Кук уточнил, что делается это в связи с ситуацией на Украине.

О планах направить в Европу дополнительную бригаду ранее сообщил министр обороны США Эштон Картер.

310 просмотров


Старости
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
7 Янв 10° / 6°
8 Янв 9° / 4°
9 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8638 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Пожар в центре для мигрантов в Германии: десятки пострадавших
США отправили в Европу бронетанковую бригаду
Белый дом о ситуации вокруг авиабазы Инджирлик
Лоту Гули выходит на свободу и побеждает врагов
Сильнейшая разведка в мире объявила о наборе женщин-агентов
Почему Эрдоган заговорил о безопасности Нахчывана? комментарии экспертов
Безмолвный киллер продолжает убийства в Азербайджане комментарий депутата
Логика бандерлога: приличная девушка не пойдет в бар наше послесловие
Прокуратура Турции готовит массовые аресты бизнесменов
Террористам ИГИЛ не платят зарплату
Путин отстраняет Асада наша аналитика
Вдова грузинского олигарха – богатейшая женщина Британии
Полиция вновь допросила Нетаньяху
Американцы вооружаются наш комментарий
В декабре Грузию посетило больше армян, чем азербайджанцев Отчет МВД Грузии
Нефть продолжает дешеветь обновлено
Нурану Гасанову похоронили в Баку
Курс ведущей криптовалюты упал более чем на 20%
Армянку затравили за смешанный брак обыкновенный фашизм; фото
Парламент Турции осудил теракт в Измире
Обаме передали секретный доклад о «российских кибератаках»
Землетрясение в Турции
Два турецких офицера получили пожизненный срок за попытку переворота
Флешмоб: "Средний палец для Саргсяна" фото
Боец Расул Мирзаев рассказал, кто в него стрелял