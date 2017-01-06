Джон Керри: "Обама держал меня на длинном поводке"

Уходящий госсекретарь США Джон Керри поблагодарил президента Барака Обаму за то, что тот предоставлял ему возможность проявить инициативу в проведении внешней политики, передает РИА Новости.

"Я очень рад был работать с президентом, который держал меня "на длинном поводке" (предоставлял больше возможностей — ред.), позволил мне рисковать и делать дело. Это лучшая работа, о которой я только мог мечтать", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

В США, как и во многих странах, в решении внешнеполитических проблем последнее слово остается за главой государства. Не все разделяют мнение о том, что Керри позволяли в администрации работать так, как он пожелает. Сам Керри признавал, что в вопросе сирийского урегулирования и координации с Россией он сталкивался с серьезным противодействием в Пентагоне. Обама также далеко не всегда поддерживал инициативы госсекретаря.