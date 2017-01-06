 

Джон Керри: "Обама держал меня на длинном поводке"

 

Уходящий госсекретарь США Джон Керри поблагодарил президента Барака Обаму за то, что тот предоставлял ему возможность проявить инициативу в проведении внешней политики, передает РИА Новости.

"Я очень рад был работать с президентом, который держал меня "на длинном поводке" (предоставлял больше возможностей — ред.), позволил мне рисковать и делать дело. Это лучшая работа, о которой я только мог мечтать", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

В США, как и во многих странах, в решении внешнеполитических проблем последнее слово остается за главой государства. Не все разделяют мнение о том, что Керри позволяли в администрации работать так, как он пожелает. Сам Керри признавал, что в вопросе сирийского урегулирования и координации с Россией он сталкивался с серьезным противодействием в Пентагоне. Обама также далеко не всегда поддерживал инициативы госсекретаря.

980 просмотров


Старости
"В турецких спецслужбах кто-то играет на стороне террористов" глазами экспертов
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
7 Янв 10° / 6°
8 Янв 9° / 4°
9 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8638 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Пожар в центре для мигрантов в Германии: десятки пострадавших обновлено 01:55
Цены на нефть перешли к росту обновлено 01:32
Джон Керри: "Обама держал меня на длинном поводке"
США отправили в Европу бронетанковую бригаду
Белый дом о ситуации вокруг авиабазы Инджирлик
Лоту Гули выходит на свободу и побеждает врагов
Сильнейшая разведка в мире объявила о наборе женщин-агентов
Почему Эрдоган заговорил о безопасности Нахчывана? комментарии экспертов
Безмолвный киллер продолжает убийства в Азербайджане комментарий депутата
Логика бандерлога: приличная девушка не пойдет в бар наше послесловие
Прокуратура Турции готовит массовые аресты бизнесменов
Террористам ИГИЛ не платят зарплату
Путин отстраняет Асада наша аналитика
Вдова грузинского олигарха – богатейшая женщина Британии
Полиция вновь допросила Нетаньяху
Американцы вооружаются наш комментарий
В декабре Грузию посетило больше армян, чем азербайджанцев Отчет МВД Грузии
Нурану Гасанову похоронили в Баку
Курс ведущей криптовалюты упал более чем на 20%
Армянку затравили за смешанный брак обыкновенный фашизм; фото
Парламент Турции осудил теракт в Измире
Обаме передали секретный доклад о «российских кибератаках»
Землетрясение в Турции
Два турецких офицера получили пожизненный срок за попытку переворота
Флешмоб: "Средний палец для Саргсяна" фото