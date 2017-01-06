Вернут ли прах великих азербайджанцев в Баку?

Власти Украины собираются увековечить память выдающихся украинцев - военных, политиков, художников, ученых, которые в прошлом веке были вынуждены жить в эмиграции и умерли на чужбине.

Речь идет, в частности, о почти 250 тысяч захоронений. За границей могилы иностранцев нередко разрушают, поэтому прах некоторых знаменитых украинцев, возможно, перезахоронят в пантеоне национальных героев в Киеве.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что украинские герои должны лежать в украинской земле. На своей странице в Facebook он написал: «Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко... Все сотни героев, которые жили Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют им должна дать украинская земля, в Украинском пантеоне, а не кладбища мира».

Между прочим, среди тех, кого назвал Омелян, есть и гетман Антон Головатый, похороненный на острове Сары в Ленкорани. Надо сказать, что в истории казаков в Азербайджане говорится о походе гетмана Головатого, который после двух лет пребывания на нашей земле скончался от лихорадки и был похоронен на острове Сары, где установлен надгробный памятник. Стелла на его могиле посвящена атаману и 500 казакам, почившим в Азербайджане. Все могилы здесь ухожены, за чем следит местное население.

Однако, как сообщил нынешний атаман казаческого землячества Азербайджана Юрий Чигилев, местные казаки не собираются возвращать останки гетмана Головатого в Украину. «Этот вопрос раз и навсегда закрыл президент Гейдар Алиев, когда к нему обратился с просьбой о передаче останков Головатого атаману кубанского казачества Громов. Тогда Гейдар Алиевич заявил, что гетман Головатый в немалой степени и герой Азербайджана, а потому его могила должна находиться здесь.

Да, Головатый выходец из Запорожской Сечи, но служил он на Кубани, то есть в России, и поэтому его могила должна находиться в Азербайджане. Азербайджанцы - толерантный народ и оберегают все исторические памятники и могилы», - считает Ю.Чигилев.

Между тем решение о переносе могил известных украинцев на родину актуализирует и вопрос перезахоронения выдающихся азербайджанцев. В свое время генеральный директор ISESCO Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри заметил, что необходимо перенести прах великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими из Сирии в Азербайджан. Аль-Тувейджри напомнил, что могила поэта в городе Алеппо может быть разрушена в ходе продолжающейся там гражданской войны. «Азербайджанский поэт был похоронен в городе Алеппо, но все мы знаем, что Насими родился в Азербайджане. Поэтому необходимо перенести его могилу Азербайджан», - предложил он.

Недавно был поднят и вопрос переноса могил лидеров АДР Мамедэмина Расулзаде, похороненного в Турции, и Алимардан бека Топчибашева, упокоенного в Париже. Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Ягуб Махмудов считает, что перезахоронение праха известных азербайджанцев является вопросом государственного значения.

«О переносе могилы государственных деятелей Азербайджана в страну говорят давно. В свое время был также поднят вопрос о переносе могилы Мухаммеда Физули, но это возможно лишь после межгосударственных переговоров», - заметил ученый.

По иному смотрит на подобные мероприятия депутат Фазиль Мустафа. «Я не сторонник перезахоронения Расулзаде. Не стоит тревожить прах лидера АДР, тем более что он похоронен в братской стране и о его могиле заботятся местные власти. Но в будущем создание в Азербайджане пантеона великих личностей было бы разумно», - сказал он.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиевтакже отметил, что могилы Расулзаде, Топчибашева и других великих азербайджанцев находятся под постоянным вниманием наших посольств. «В памятные дни их рождений и смерти представители наших посольств посещают их захоронения. Одним словом, посольства наших стран за рубежом с большим вниманием относятся к местам упокоения наших великих соотечественников», - заверил дипломат.