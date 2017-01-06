«Геворк сказал: «Ваан, нет никого, кто смог бы отстоять Армению!»

Вот и наступил новый, 2017 год. Он пришел во все страны, города, села, в каждый дом и для каждого из живущего на нашей планете.

Пришел он и на мою родину, в Армению. Для меня это уже второй Новый год, который я не смог встретить там, в моем доме, в родном Ереване. Принимая поздравления и желая по скайпу и телефону моим родным и друзьям, живущим в Армении, мира и благополучия в наступившем году, я с горечью заметил, что в этот всеми любимый праздник у большинства настроение самое, пожалуй, пессимистическое и грустное. Многие друзья даже спрашивали меня о том, о чем раньше боялись и заикнуться: «Как к тебе приехать? Мы хотим уехать отсюда хотя бы до весны, здесь стало совсем уж невыносимо...».

От всего этого и у меня, разумеется, настроения не прибавилось. Разумеется, я отлично знал, что там творится и какой след в сознании людей оставили прогремевшие на весь мир армянские события 2016-го, однако никогда еще не ощущал у своих друзей, людей смелых и мужественных, всецело посвятивших себя борьбе с режимом, такой безысходности.

Поневоле задумался, почему именно сейчас, в канун Нового года, моими соотечественниками овладел такой пессимизм, ведь, казалось бы, режим Саргсяна все тот же, потрясения в стране случались и в 2015-м, и в 2014-м, да и социальные невзгоды как были, так и остались. Не выдержал, перезвонил нескольким моим товарищам, и стал деликатно расспрашивать: «Может, произошло или должно произойти там, у вас, чего я не знаю?». Но, все только отшучивались, мол, чего еще хуже может быть. И лишь слова одного, с кем мы дружим с десяток лет, пролил свет на причину такой всеобщей апатии.

«Геворк джан, а все-таки, с чего вдруг ты, кто, я помню, не пропускал ни одного митинга, сколько раз бился с полицией и, наверное, больше меня верил в идею революции и свержения карабахского клана, ты, который и слышать не хотел о том, чтобы даже на время уехать из Армении, теперь хочешь все бросить? В чем дело, что произошло?», - спросил я.

«Нет больше Армении, Ваан! Не за что бороться! Наша борьба стала неким мазохизмом, что ли. Одиночными прыжками в мясорубку… Страна наша существует лишь на картах, в Гугле, в учебниках, а на самом деле ее нет. Не знаю как кто, а лично я устал обманывать себя, что это не так. Я не хочу, чтобы дети мои жили во лжи. Уже нет никого, кто бы смог отстоять Армению. Вернее, не отстоять, а вернуть. Сержик всех истребил. А кто все же остался, либо сбежали, либо превратились в городских сумасшедших, либо тихо гаснут в тюрьмах. После июльских событий он четко дал понять, что даже оружием его не прогнать. Даже автоматами и гранатами его не прогнать, понимаешь ты или нет, не то что пикетами и митингами!», - с тоской выпалил друг.

Положив трубку, я был словно после нокаута. Жена заволновалась, подбежала, решила, что услышал о чьей-то кончине.... А ведь это было почти так.

Услышать так ясно мысли, которые сам я яростно гнал от себя вот уже несколько лет, было для меня шоком. Да, действительно, Армении как независимой страны давно уже не существует. Об этом много писалось, говорилось, но все мимо, никто никогда не осмеливался признать это так ясно и критично, как сделал мой друг в нашей коротенькой телефонной беседе. Ведь в сущности все, что являлось гарантировало моей стране независимость, давно и безвозвратно потеряно.

Энергетика, водоснабжение, связь и даже армия принадлежат другим государствам. Если ко всему этому еще прибавить и фактическую ситуацию с войной против Азербайджана, где позиции Армении все слабее и слабее, регулярные политические репрессии над недовольным народом с каждым годом обретают все большие масштабы, откровенный цинизм государственных мужей, с гордостью афиширующих свою безнаказанность и вседозволенность (раньше хотя бы делались попытки скрыть это) и, в конце концов, критическое социальное положение народа, то слова моего друга - пусть и горькая, но истинная правда.

Конечно, беды моей страны ни для кого не новость, однако до сего дня простое умозаключение, следующее из этого, не каждый мог себе позволить, по крайней мере в Армении. Все знали, что есть некая путеводная нить, ведущая из тьмы к свету, и некоторые следовали за ней. Однако на половине дороги, почуяв, что путь этот тернист и опасен и не все дойдут до конца, сворачивали, не осмеливаясь идти вперед. Но я уверен, что скоро таких как Геворк будет много. Тех, кто устал жить в обмане, кто найдет в себе смелость пойти в своих умозаключениях до конца и сбросить с себя оковы лжи, разбить которые надо было еще лет десять назад, будет большинство.

И когда это произойдет, в одночасье придет конец и режиму Саргсяна, и всем тем, кто угнетает армянский народ, ибо угнетать больше будет некого. Останутся лишь сам Саргсян и его режим, который, как не раз уже было в истории, уничтожит себя сам. Сожрет себя изнутри…