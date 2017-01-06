В ближайшие дни в Баку начнется судебный процесс над еще одной группой высокопоставленных сотрудников МНБ. Арестованные офицеры обвиняются в превышении служебных полномочий, тайном прослушивании мобильных телефонов, вымогательстве, присвоении собственности граждан и других преступлениях.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МНБ по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, его заместителя Физули Алиева и других сотрудников ведомства. Из документов следует, что среди жертв бандитов в погонах оказались и владелец мебельного цеха в Сумгаите Гюндюз Алиев и его подрядчик Ариф Керимов.

В своих показаниях бизнесмен заявил, что он основал свой цех в 2002 году и до поры до времени его дела шли неплохо. Предприятие Г.Алиева даже стало выполнять субподрядные работы для компаний, которые выиграли тендеры на изготовление мебели. Победители тендеров 30% от стоимости заказанных изделий перечисляли ему сразу в качестве аванса. Однако часть материалов для изготовления мебели Г.Алиев брал долг, с которым расплачивался выполнив заказ и получив всю сумму за работу.

В начале 2014 года компания, принадлежащая Арифу Керимову, заказала у Гюндуза Алиева мебель на общую сумму 251 тысяча манатов. По договоренности между бизнесменами, Г.Алиеву был выплачен аванс в размере 60 тысяч манатов.

Заказ был выполнен точно в срок, и в конце года Г.Алиев позвонил А.Керимову, чтобы получить остаток суммы. Между бизнесменами состоялось несколько телефонных разговоров, в ходе которых упоминалась и сумма, которая должна была быть выплачена – 191 тысяча 850 манатов. В середине декабря 2104 года А.Керимов пообещал, что сам принесет деньги Г.Алиеву прямо в его цех.

Поскольку в назначенное время А.Керимов не появился, Г.Алиев позвонил ему и предложил увидеться в кафе «Бута» в Сумгаите. Вечером того же дня бизнесмены встретились в этом кафе и А.Керимов передал Г.Алиеву деньги в целлофановом пакете. Вся сумма была в 50-манатных купюрах. В это время в кафе вошли четыре человека, которых раньше там никто не видел. Г.Алиеву это не понравилось, и он даже не стал пересчитывать деньги.

Когда же он со своим другом Назиром Шукюровым собрался выйти из кафе, дорогу им преградили еще двое мужчин. Одним из них, как позже узнал бизнесмен, оказался сотрудник Главного управления МНБ по борьбе с транснациональной преступностью Натик Алиев.

Вошедшие приказали владельцу мебельного цеха и его подрядчику сесть на место, а затем предъявили испуганным предпринимателям свои служебные удостоверения. Это были сотрудники МНБ Физули Алиев и Натик Алиев.

«Мы прослушиваем твои телефоны, и знаем, чем ты занимаешься. Откуда у тебя такие деньги?», - грозно спросил эмэнбешник у Г.Алиева. Бизнесмен ответил, что это деньги за выполненную работу. Однако этот ответ не удовлетворил бандитов Эльдара Махмудова.

«Сейчас мы наденем на твою голову мешок и отвезем в министерство. Там ты быстро поумнеешь!», - пригрозил полковник Физули Алиев. Потом он отобрал у предпринимателя пакет с деньгами и забросил его в багажник машины, на которой приехал.

Физули Алиев усадил Г.Алиева в его же машину, Арифа Керимова – в машину МНБ, и кортеж выдвинулся из Сумгаита в Баку.

Однако в Баку их привезли не в министерство, а в кафе «Султан», которое расположено рядом со зданием МНБ. Там Физули Алиев и Натик Алиев прошли в кабинет, куда привели и бизнесменов. Через несколько минут чекистам принесли ужин, а их жертвы сидели в уголке и смотрели, как Физули и Натик Алиевы трапезничают. Потом Физули Алиев достал пистолет и, раскручивая его на пальце, стал говорить, как он может «наказать» Гюндюза Алиева и его семью.

Также агрессивно вел себя и другой бандит в погонах – Натик Алиев. Поужинав, Ф.Алиев вызвал другого своего сотрудника - Заура Мамедова и приказал ему доставить Г.Алиева в здание МНБ и добился от него расписки в том, что он получил от А.Керимова 161 тысячу манатов.

На втором этаже административного здания МНБ Заур Мамедов стал требовать, чтобы Гюндюз Алиев подписал расписку. Бизнесмен отказался это сделать и попросил, чтобы у него взяли официальную объяснительную. Тогда Мамедов пригрозил, что против предпринимателя возбудят уголовное дело и передадут его в прокуратуру. Затем Заур Мамедов позвонил своему начальнику Физули Алиеву, который продолжал пировать в кафе, и сообщил ему, что бизнесмен артачится и значит нужно вызвать Сашу и Мишу.

Примерно через час в кабинет вошли Физули и Натик Алиевы и принялись кричать, что если Гюндюз Алиев не подпишет расписку, его немедленно арестуют. Предприниматель вынужден был подписать требуемую бумагу и отдать деньги. Его отпустили, предварительно приказав ему принести еще 50 тысяч манатов. Его к тому же предупредили, чтобы он никому не говорил, что с ним происходило в МНБ.

Гюндюз Алиев вышел из МНБ, однако в дальнейшем отказался заплатить рэкетирам в погонах еще и 50 тысяч. Ему неоднократно звонили, угрожали и требовали принести эти деньги. Все это продолжалось до конца сентября 2015 года.

С Арифом Керимовым, заказавшим мебель у Г.Алиева, бандиты Эльдара Махмудова поступили так же. Его тоже заставили дать расписку в том, что он передал 161 тысячу Г.Алиеву. Но от него потребовали аж 300 тысяч манатов. По словам бизнесмена, Физули Алиев достал пистолет и пригрозил пристрелить его, но Керимов настаивал, что у него нет и никогда и не будет 300 тысяч. Тогда Физули Алиев согласился снизить цену вопроса до 30 тысяч манатов.

Всю ночь Ариф Керимов просидел в МНБ, а утром его вновь препроводили в кафе «Султан», где его ждал теперь уже Натик Алиев. Однако после недолгого внушения отпустили и его.

Керимов принялся искать деньги, но за два дня ему удалось собрать всего 15 тысяч манатов. Он привез эту сумму к зданию МНБ и позвонил Натику Алиеву. Через пять минут вымогатель явился, но узнав, что бизнесмен принес все требуемые деньги, очень разозлился. Тем не мене, открыв пультом багажник своего автомобиля Audi Q7, приказал положить туда эти 15 тысяч.

В дальнейшем бандиты в погонах несколько раз пытались вызвать А.Керимова к себе, но он отказывался приходить.

Во время следствия были проведены очные ставки между пострадавшими предпринимателями и арестованными сотрудниками МНБ. В ходе этих следственных мероприятий потерпевшие слово в слово повторили все свои показания.