В Бангладеш ликвидировали организаторов теракта

Полицейские Бангладеш в результате проведенной спецоперации смогли ликвидировать главного организатора серии взрывов в ресторане столицы страны — Дакки, которые произошли в июле прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Нурул Ислам Марджан являлся главарем радикальной группировки "Джаммат-уль-муджахеддин". Он был ликвидирован вместе со своими подельниками отрядом спецназа.

В общей сложности полицейским удалось уничтожить уже 40 боевиков, причастных к этому взрыву. В настоящий момент стражи порядка разыскивают экс-майора армии Бангладеш, которого также подозревают в причастности к этому теракту.

Напомним, два мощных взрыва прогремели в ресторане Дакки вечером 1 июля 2016 года. В результате случившегося погибли 20 человек, среди которых 17 иностранцев. Один из погибших являлся гражданином США.