 

Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку

 

В Баку произошла попытка суицида. Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, происшествие зарегистрировано в поселке Бакиханова. Житель поселка 27-летний Натиг Тахир оглу Муслимов повесился во дворе собственного дома.

Родители Н.Муслимова спасли его и доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Согласно полученной информации, Н.Муслимов работает фотографом в одном из домов торжеств столицы. Некоторое время назад он купил в кредит дорогой фотоаппарат, но не смог его оплатить. В результате мужчина решил совершить суицид.

Ведется расследование.

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