В Ираке открыт второй фронт борьбы с ИГИЛ

Иракская армия заявила об открытии второго фронта борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом, как передал телеканал Al Jazeera, в четверг вечером заявил представитель командования армии Ирака.

Согласно плану командования, второе направление борьбы с ИГ, одновременно с боевыми действиями под городом Мосул, открывается на западе провинции Анбар, граничащей с Сирией. Основной удар правительственных сил будет направлен на три расположенных в этом регионе города, до сих пор оккупированных террористами, — Ана, Эль-Каим и Рава. В операции принимают участие 7-я бригада армии Ирака, отряды полиции провинции Анбар и ополчения местных племен.

Помимо непосредственной ликвидации формирований ИГ на западе Анбара, новая военная кампания нацелена на полное блокирование дорог, проложенных в пустынной местности в направлении Мосула. По этим трассам сторонники ИГ, засевшие в Мосуле, до сих получают подкрепление в живой силе, вооружение, боеприпасы и продовольствие.

В настоящее время правительственные войска проводят операцию по освобождению от ИГ второго по величине города страны — Мосула, который уже более двух лет находится под контролем боевиков.

Наземная военная кампания по восстановлению контроля властей в Мосуле началась 17 октября. В ней участвуют иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования пешмерга. Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.