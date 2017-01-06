 

Боевики оставили Дамаск без питьевой воды

 

Столица Сирии лишилась 80% источников питьевой воды из-за диверсии террористов в долине Вади-Барада. Об этом говорится в послании МИД арабской страны, направленном в Совет Безопасности ООН. Его текст распространило в четверг информационное агентство SANA.

«Правительство САР расценивает как военное преступление действия экстремистов из группировки „Джебхат Фатх аш-Шам“, которые не только взорвали магистральный водопровод, но и загрязнили его дизельным топливом», — указывается в документе.

В нем подчеркивается, что диверсия 24 декабря 2016 года привела к катастрофическим последствиям. «Свыше 7 млн жителей Дамаска, включая детей и женщин, испытывают сейчас острую нехватку питьевой воды», — отмечается в послании внешнеполитического ведомства.

Правительство Сирии «выражает сожаление по поводу молчания международного сообщества в отношении этого откровенного преступления против гражданского населения», подчеркивается в документе. В Дамаске отмечают, что «ряд стран Запада, включая членов СБ ООН Францию, Великобританию и США, а также их региональные пособники, такие как Саудовская Аравия, Катар и Турция, покрывают злодеяния террористических группировок в Сирии».  

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Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
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