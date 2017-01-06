 

Kapital Bank продолжает акцию Qış hədiyyə Kampaniyası

 

В связи с празднованием Нового года Kapital Bank продолжает призовую акцию по потребительским кредитам. Уже несколько клиентов выиграли ценные призы – iPad, iPhone 7 и телевизоры Samsung. Акция продлится до 13 января 2017 года.

Согласно условиям кампании, клиенту при оформлении кредита предоставляется специальный скретч-купон. Клиент, стерев верхний слой скретч-купона, определяет приз, указанный на этом месте купона. В рамках кампании разыгрываются 2 смартфона iPhone 7, 5 планшетов iPad, 10 телевизоров Samsung, а также годовые скидки до 5% на получение кредита.

Следует отметить, что все скретч-купоны выигрышные.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, срок - от 6 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. 

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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