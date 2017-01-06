Скорая помощь о спасении бакинцев

В прошлом году в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступила 681 тысяча вызовов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявила заместитель главврача по вопросам лечения Ирада Алиева.

По ее словам, 63 тысячи человек по итогам выезда скорой помощи были размещены на стационарное лечение. В общей сложности 83 тысячи обращений было связано с неотложным состоянием детей. 13 тысяч детей были размещены в больницах.

Ирада Алиева также отметила, что врачи Бакинской городской станции методами реанимации спасли жизни двух тысяч человек. 3 300 вызовов были связаны с состоянием инсульта.

2 420 вызовов принято в связи с ДТП, 2 125 пострадавших были госпитализированы. Это на 500 человек меньше, чем в прошлом году.

В среднем в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи ежедневно поступает 2 000 вызовов.