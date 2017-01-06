США дали союзникам $3 млрд на защиту от России

США потратили около 3,4 миллиарда долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций, заявил американский госсекретарь Джон Керри, говоря об итогах внешней политики администрации Барака Обамы.

"Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе", - заявил Керри.

По словам госсекретаря, "3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону".

Отметим, что начиная с 2014 года США оказали Украине помощь на 600 миллионов долларов.