 

Трамп передумал строить стену за счет Мексики

 

Избранный президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны, сообщает CNN. По информации телеканала, республиканец намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект за счет американского бюджета.

Таким образом, как отмечает Politico, администрация Трампа решила воспользоваться подписанным в 2006 году президентом США Джорджем Бушем законом, регламентирующим строительство 700-мильной защитной стены на границе с Мексикой. Отмечается, что проект так и не был реализован.

13 декабря сообщалось, что архиепископ Мехико Норберто Ривера попросил Деву Марию Гваделупскую, которая почитается как небесная покровительница Мексики, смягчить отношение Дональда Трампа к иммигрантам. Кардинал попросил Деву Марию «прикоснуться к очерствевшему сердцу» Трампа, чтобы он увидел в мексиканцах братьев и был к ним снисходителен.

836 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
7 Янв 10° / 5°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Канаде азербайджанская девочка стала первой новорожденной в 2017 году
Россия выводит авианосец из Сирии
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В госучреждениях Грузии началась волна увольнений
Куба начинает экспорт в США
Землетрясение в Иране Есть жертвы
Арабских туристов обокрали в бакинском отеле
ДТП со школьным автобусом в Турции: есть погибшие и раненые видео; фото
Азербайджан — единственный реальный покупатель российского оружия в СНГ Российские источники
В Марокко закрывают школы Гюлена
Трамп передумал строить стену за счет Мексики
США дали союзникам $3 млрд на защиту от России
Скорая помощь о спасении бакинцев
Kapital Bank продолжает акцию Qış hədiyyə Kampaniyası
Нахчыванский отель продают за 17 миллионов
Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
В Ираке открыт второй фронт борьбы с ИГИЛ
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
В Бангладеш ликвидировали организаторов теракта
В Губе повесился душевнобольной
Скончалась самая пожилая жительница Баку
Пожар во дворе Управления полиции Сгорели автомобили
Трамп отзывает всех американских послов
Армения продолжает обстреливать Азербайджан
Цены на нефть продолжают падение