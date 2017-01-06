В Марокко закрывают школы Гюлена

Власти Марокко распорядились закрыть школы, связанные с группой оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку военного переворота в стране. Об этом сообщили в марокканском МВД, передает РИА Новости.

"Расследование в отношении учебных заведений группы "Мохамед аль-Фатих", связанной с Фетхуллахом Гюленом, показало, что они используют школы для распространения идеологии, противоречащей принципам образовательной и религиозной системы Марокко", - заявили в ведомстве.

В свою очередь, представитель группы "Мохамед аль-Фатих" отверг какие-либо связи с Гюленом.

По его словам, речь идет о семи школах, где обучаются около 2,5 тысячи учеников, в основном марокканцев. Около 90% преподавателей также являются подданными королевства.