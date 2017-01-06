Российский экспорт продукции военного назначения после бурного роста в нулевые годы стабилизировался возле 14-15 миллиардов долларов. Из них на долю «Рособоронэкспорта» приходится 12-13 миллиардов, остальное — на прямые сервисные контракты и поставки запчастей. Об этом говорится в аналитической статье, посвященной экспорту вооружения из России, опубликованной Lenta.ru.

Издание отмечает, что поставки вооружения в страны СНГ в большинстве своем носят характер рычага политической помощи, нежели коммерческих контрактов. Так, Казахстан получает С-300ПС из наличия Минобороны попросту «в дар», а истребители Су-30СМ идут с низкой наценкой, более соответствующей внутренним поставкам по гособоронзаказу.

Белоруссия покупает российские самолеты Як-130 и бронетехнику, но объемы невелики.

Армения в начале 2016 года получила от Москвы экспортный кредит на 200 миллионов долларов, после чего в Ереване довольно неожиданно нарисовался комплекс «Искандер-М».

При этом издание ставит под сомнение факт получения Ереваном данных комплексов. «Если это не сложная дезинформация, то перед нами первый инозаказчик этой техники, на роль которого не один год примеряли Саудовскую Аравию», — пишет Lenta.ru о поставках «Искандеров» в Ереван.

Вместе с тем издание отмечает, что самым платежеспособным клиентом на пространстве бывшего СССР был и остается Азербайджан.

«С начала 2010-х годов Баку получил огромный пакет российского вооружения, но в данный момент поставки в основном закончены. Учитывая падение нефтяных цен и интересы Москвы в балансе сил в Карабахе, новые сделки такого масштаба следует признать маловероятными», — пишет издание.