Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,1 на юге Ирана, передает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс.

По данным телеканала, погибшие являются иностранцами. По предварительными данным, это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 02:33 по времени UTC, очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.