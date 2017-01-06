 

Куба начинает экспорт в США

 

Власти Кубы объявили о заключении сделки, в рамках которой впервые за 50 лет из этой страны в США будет отправлен легальный экспортный груз.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер, речь идет о 40 тоннах кубинского угля, стоимость которого по контракту составит около 17 тысяч долларов.

По словам директора государственной компании Cubaexport Изабеллы О’Райлли, это первый контракт, но есть надежды продолжить отношения не только по углю, но и по другим продуктам, например, меду или кофе.

Напомним, США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. За истекшее время две страны восстановили дипломатические отношения, в Гаване побывал президент США Барак Обама. США ослабили некоторые санкции против Кубы, хотя действующее уже более полувека торговое эмбарго по-прежнему остается в силе.

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