В госучреждениях Грузии началась волна увольнений

В региональных администрациях и государственных предприятиях десятки людей освобождают с работы под мотивом реорганизации. Только в Самегрело из государственных учреждений уволены более чем 60 человек, передает Грузия Онлайн.

В регионе Самегрело в целом работают 16 непредпринимательских юридических лиц, из которых около 40 человек уже уволили. В мэрии планируют начать сокращения с 15 января. 27 сотрудников уже лишились работы в администрации Зугдиди. Причиной называют аттестационные экзамены, которые провели почти месяц назад.

10%-ная реорганизация в государственном театре Озургети в основном коснулась технического персонала. Руководитель НЮЛ сократил 15 человек, в том числе уборщиц, осветителей, машинистов сцены и сотрудников гардероба. Директор театра Озургети говорит, что столько сотрудников ему не нужны.

Из-за реорганизации-оптимизации было шумно и в Гурджаани. Словесная перепалка в Центре культуры началась после того, как распространилась информация об освобождении сотрудников с работы. Какая часть вернется после праздников на работу, или по каким критериям изберут исполняющего обязанности, не уточняется.