 

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

 

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах вероятен слабый туман, вечером  изморось. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-5 градусов тепла, днем 8-13 тепла, в Баку ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 759 мм рт.ст., относительная влажность ночью  60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

Согласно медицинско-метеорологическому прогнозу, 7 января на Абшеронском полуострове временами усиливающийся южный ветер на фоне значительного снижения атмосферного давления может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, однако умеренные колебания метеорологических факторов в последующие два дня будут благоприятными.

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