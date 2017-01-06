В Канаде азербайджанская девочка стала первой новорожденной в 2017 году

Азербайджанская девочка стала первым новорожденным ребенком 2017 года в канадском городе Нью-Уэстминстер, расположенном в провинции Британская Колумбия.

Тиана Гаджи родилась 1 января в 4:57. Ее вес – 3 кг 300 граммов. Девочка родилась меньше, чем через полчаса после того, как ее отец Араз Гаджиев привез свою супругу в госпиталь Royal Columbian, сообщает New Westminster Record.

Это уже третий ребенок в семье азербайджанца Араза Гаджиева и Марии Сависко, которая родом из Латвии. Семья переехала в Канаду несколько лет тому назад. 7-летний Али Микаил родился в Азербайджане, а 3-летний Жаэль - уже в Канаде.

Глубокой ночью Аразу пришлось разбудить детей и взять их с собой в больницу. Шел сильный снег, и он не решился тратить время на то, чтобы оставить детей у друзей - был риск застрять по дороге.

«Пока мы ехали, я очень просил жену не рожать в машине», - с улыбкой вспоминает отец семейства. Ему не удалось присутствовать при родах, так как в это время он успокаивал сонных и плачущих детей. «Они плакали, не останавливаясь», - говорит Араз. Ситуацию усугубляло то, что старший сын болел гриппом.

«Весь период беременности дети были крайне взволнованы, ожидая появления на свет сестры. А сейчас они ходят вокруг, пытаются прикоснуться к ней, поцеловать, поиграть с ней», - говорит счастливый папа.