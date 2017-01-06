По делу о теракте в Измире арестованы 18 человек

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 18 человек в связи со взрывом и перестрелкой в городе Измир на западе страны, сообщает телеканал CNN Turk.

Кроме того, Боздаг заявил, что не сомневается, что за атакой стоит террористическая организация ПКК.

Ранее губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики ПКК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

В четверг полицейские попытались остановить автомобиль с, вероятно, двумя людьми напротив здания суда района Байракли. Между ними началась перестрелка, во время попытки сбежать неизвестные взорвали бомбу в автомобиле. В результате взрыва погибли два человека, по меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Нападавшие ликвидированы.