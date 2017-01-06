В центре Баку ограничат движение транспорта

В связи с проводимыми ремонтными работами с сегодняшнего дня, а также в субботу и воскресенье будет частично ограничено движение на участке проспекта Нефтяников до его пересечения с проспектом Нобеля, на участке улицы Джафара Хандана, расположенной между улицами Шовкет Мамедовой и Ибрагимпаши Дадашева в Бинагадинском районе, на улице Наджафа Нариманова в Наримановском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Азеравтойол.

Сегодня днем начнется демонтаж железнодорожных рельсов на участке проспекта Нефтяников до его пересечения с проспектом Нобеля.

Работы планируется завершить в ближайшие два дня.

Рельсы будут демонтироваться поэтапно, поэтому движение автотранспорта остановлено не будет.

Ремонтные работы ведутся также на участке улицы Джафара Хандана, расположенной между улицами Шовкет Мамедовой и Ибрагимпаши Дадашева в Бинагадинском районе Баку. Здесь прокладываются новые линии водоснабжения и идут работы по асфальтированию. Ремонт будет продолжен до следующей рабочей недели, поэтому и на этом отрезке дороги движение транспорта будет частично ограничено.

Ремонтные работы ведутся и на улице Наджафа Нариманова в Наримановском районе Баку. Здесь заменяется асфальтовое покрытие, в связи с этим также будет частично ограничено движение транспортных средств.

Просьба к водителям во избежание возникновения пробок в течение указанного времени пользоваться альтернативными дорогами.

В период частичного ограничения движения перечисленные дороги не будут полностью закрыты, так как ремонтные работы планируется проводить поэтапно. Закрыта будет одна или несколько проезжих частей, движение будет обеспечено по остальным проезжим частям дорог.