Министр обороны Турции обвиняет США в поддержке террористов

Турция осуждает поставки США оружия Силам народной самообороны - боевому крылу партии сирийских курдов "Демократический союз". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык, передает Reuters.

По словам министра, "Турция, как и весь регион, расплачивается" за решение Вашингтона выбрать вооруженные формирования СНС в качестве союзников в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" и снабжать их боеприпасами. При этом, отметил он, нельзя сказать, что эти действия предпринимаются умышленно и с целью поддержки терроризма в Турции в целом.

28 декабря агентство Анадолу сообщило, что США начали активно поставлять вооружение отрядам партии сирийских курдов "Демократический союз", которую Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана. Комментируя данную информацию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО оказывать поддержку Турции, а не террористическим организациям в Сирии.