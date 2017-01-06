 

Министр обороны Турции обвиняет США в поддержке террористов

 

Турция осуждает поставки США оружия Силам народной самообороны - боевому крылу партии сирийских курдов "Демократический союз". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык, передает Reuters.

По словам министра, "Турция, как и весь регион, расплачивается" за решение Вашингтона выбрать вооруженные формирования СНС в качестве союзников в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" и снабжать их боеприпасами. При этом, отметил он, нельзя сказать, что эти действия предпринимаются умышленно и с целью поддержки терроризма в Турции в целом.

28 декабря агентство Анадолу сообщило, что США начали активно поставлять вооружение отрядам партии сирийских курдов "Демократический союз", которую Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана. Комментируя данную информацию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО оказывать поддержку Турции, а не террористическим организациям в Сирии.

824 просмотров


Старости
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
7 Янв 10° / 4°
8 Янв 10° / 4°
9 Янв 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Джафарова зарезали на глазах у сестры
Армяне хотят сделать Истису курортом Вопреки резолюции ООН
Министр обороны Турции обвиняет США в поддержке террористов
По приказу Олланда секретно ликвидировали 40 террористов ИГИЛ
В центре Баку ограничат движение транспорта
По делу о теракте в Измире арестованы 18 человек
Турецкая армия ведет уличные бои в Эль-Бабе
В Канаде азербайджанская девочка стала первой новорожденной в 2017 году
Россия выводит авианосец из Сирии
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В госучреждениях Грузии началась волна увольнений
Куба начинает экспорт в США
Землетрясение в Иране Есть жертвы
Арабских туристов обокрали в бакинском отеле
ДТП со школьным автобусом в Турции: есть погибшие и раненые видео; фото
Азербайджан — единственный реальный покупатель российского оружия в СНГ Российские источники
В Марокко закрывают школы Гюлена
Трамп передумал строить стену за счет Мексики
США дали союзникам $3 млрд на защиту от России
Скорая помощь о спасении бакинцев
Kapital Bank продолжает акцию Qış hədiyyə Kampaniyası
Нахчыванский отель продают за 17 миллионов
Боевики оставили Дамаск без питьевой воды
В Ираке открыт второй фронт борьбы с ИГИЛ
Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат Трагедия в Баку