Признанное чудо природы Азербайджана – минеральные воды Истису давно стали объектом внимания и даже использования армянской стороной. Воду, выходящую из глубин земли в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, армяне бутилируют и поставляют на рынки стран СНГ под брендом «Джермук» (об этом читайте скоро в специальном материале haqqin.az). Сейчас в Армении заговорили о создании в Истису на оккупированной территории Азербайджана курортной зоны.

Еще в 1926 году Высший совет народного хозяйства Азербайджанской ССР принял закон о курортно-лечебном строительстве у водных ресурсов Истису. А в 1928 году у источника Истису был создан санаторий. Сюда в советское время приезжали тысячи людей со всех концов бывшего СССР, лечились чистым воздухом и лечебными водами этих мест.

Как отмечается в справочных материалах, Истису относится к термальным водам и приближается по своему составу к водам знаменитого курорта Карловы Вары. Целебные свойства этой воды были известны еще в глубокой древности. В Истису лечились от желудочно-кишечных заболеваний, нарушений обмена веществ, заболеваний нервной системы, органов движения, урологических заболеваний и т.д.

Сейчас эта зона выглядит более чем неприглядно. Вот как описывает ее ереванская журналистка Аида Ованнисян. На днях она побывала в оккупированном армянами Кельбаджарском районе Азербайджана, где ей посоветовали поехать в Истису. Дорога в Истису довольно опасна: разрушенные мосты, прорытые в горах туннели, узкие тропинки, густые заросли.

В общем, судя по описанию, армянам будет сложно создать здесь курортную зону. Хотя армянский геолог Акоп Мкртчян, с которым побеседовала Аида Ованнисян, считает, что «у Истису хорошая перспектива стать местом отдыха».

Напомним армянской стороне: до оккупации Кельбаджара Истису и был местом отдыха. Кстати, резолюция 822 Совета Безопасности ООН была принята именно после оккупации армянами Кельбаджарского района. В тексте документа требуется немедленный вывод захватнических сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана.