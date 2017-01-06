В турецких больницах разместили сотни раненых сирийцев

По меньшей мере 423 раненых сирийца, эвакуированных из восточных районов Алеппо, размещены в турецких больницах, передает Anadolu со ссылкой на Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

По данным агентства, раненые сирийские граждане размещены в больницах турецкой провинции Хатай. Сообщается, что 62 человека скончались от полученных ранений.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.