Зять Эрдогана обвинил США в кибератаках

Министр энергетики, топлива и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, который является зятем президента Р.Т.Эрдогана, заявил, что массированные кибератаки на энергосистему Турции были совершены с территории США, сообщает телеканал A Haber.

«У нас есть неопровержимые факты, что источником этих кибератак являются США. Все атаки на нашу энергетическую систему были осуществлены с территории этого государства. Наши специалисты предпринимают меры по предотвращению этих атак», - заявил в эфире телеканала турецкий министр.