Заключенный повесился в исправительной колонии

В Баку заключенный исправительной колонии строгого режима повесился на ремне от брюк.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в исправительной колонии строгого режима №15 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, расположенной в поселке Бёюк Шор.

Согласно информации, заключенный Махир Назир оглу Асланов, 1984 года рождения, повесился на ремне от брюк на площадке в спортивном комплексе в жилой части предприятия.

В Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК.