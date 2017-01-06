 

Житель Гусара бросил курить и собрал вертолет

 

67-летний житель поселка Самур Гусарского района Мирзахан Имамвердиев собирает свой вертолет вот уже десять лет. При строительстве своего детища он использовал различные запасные части свыше десяти автомобилей, пишет агентство «Спутник».

Несмотря на то, что по специальности Имамвердиев бухгалтер, он с детства увлекался техникой. По его словам, идея собрать вертолет посетила его во сне: "Я подумал, что это знак. Я понимал, что это будет трудно, но работа увлекла меня".

Вначале в свой вертолет он поставил двигатель от "Запорожца", однако несущий винт так и не завелся. И тогда он решил заменить его на более мощный – от "ВАЗ 2103".

Принцип работы движущихся узлов его летательного аппарата такой же, как и в автомобилях. Если в автомобиле двигатель приводит в движение колеса, то здесь он вращает лопасти винта. Но, несмотря на все старания изобретателя, его детище почему-то отказывается летать. Причину изобретатель видит в отсутствии некоторых важных деталей, которые ему не удалось найти.

"Во-первых, нужен мотор помощнее. Во-вторых, лопасти вертолета короче и уже необходимых стандартов. У меня нет нужных деталей, и я не смог поднять его в воздух. Если мне удастся найти их, надеюсь, мой вертолет, наконец, полетит", – говорит мастер.

Кстати, было время, когда Имамвердиев был заядлым курильщиком, но потом по состоянию здоровья решил бросить эту пагубную привычку: "Благодаря тому, что я отказался от сигарет, я смог сэкономить немало денег, которые потратил на реализацию своей мечты".

Этот вертолет – не единственное его изобретение. Мастер собрал устройство по чистке орехов, аппарат, который вспахивает поле и косит траву, в будущем он планирует их совершенствовать.

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