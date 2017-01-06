Авария в аэропорту Франкфурта: есть пострадавшие

15 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в аэропорту Франкфурта-на-Майне, трое из них получили серьезные ранения, сообщает Hit Radio FFH.

Как сообщили в местной полиции, автобус с 75 пассажирами на борту столкнулся с "другим транспортным средством" на летном поле. О каком ТС идет речь, не уточняется.

В автобусе находились пассажиры самолета Lufthansa, прибывшие из Барселоны, уточнили в авиакомпании. Самолет с 201 пассажиром на борту сел в аэропорту города незадолго до инцидента.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.